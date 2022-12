Inter, la difesa è da rinnovare: due possono salutare. Pronti i sostituti − TS

Il capitolo rinnovi è tra i temi principali nella sede dell’Inter. In particolare, buona parte dei contratti del reparto difensivo andranno in scadenza a giugno

RINNOVI − La difesa dell’Inter va rinnovata. Come riporta Tuttosport, Stefan De Vrij, Milan Skriniar e Danilo D’Ambrosio andranno in scadenza a giugno. Lo slovacco va verso il rinnovo, gli altri due invece potrebbero salutare a zero. Per il post De Vrij, il profilo preferito è quello di Chris Smalling (vedi articolo). Oltre a loro c’è da valutare il riscatto di Francesco Acerbi e il contratto di Matteo Darmian che scade invece a giugno 2024.

SOSTITUTO − La situazione di Danilo D’Ambrosio va monitorata. Non è infatti scontato che l’ex Torino rinnovi il proprio contratto. Nel caso in cui dovesse salutare, l’Inter ha già individuato il suo sostituto. Andando a pescare proprio dal Torino, si tratta di Koffi Djidji. Come Smalling, anche il centrale 30enne andrà in scadenza a giugno 2023.

Fonte: Tuttosport – Stefano Lanzo e Stefano Pasquino