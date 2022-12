Derby d’Italia per Thuram: la strategia dell’Inter per bloccarlo – TS

Se il Derby d’Italia non è sul campo, è sul mercato. Inter e Juventus si sfidano per ingaggiare Marcus Thuram, punta del Borussia Mönchengladbach in scadenza a giugno.

DERBY D’ITALIA – È già tempo di Inter-Juventus. Come riporta Tuttosport, Nerazzurri e bianconeri si sfidano sul mercato per Marcus Thuram. La punta francese sta vivendo una stagione da sogno e a giugno il suo contratto andrà in scadenza. Nelle intenzioni del figlio di Liliam non rientra quella di rinnovare con il Borussia Mönchengladbach. Ecco che per il 25enne si aprono diverse possibilità. Inter e Juventus sono alla porta, ma non sono le uniche. I bianconeri lo seguono per giugno, quando Angel Di Maria saluterà e dovrà essere rimpiazzato.

CONCORRENZA – Giocando in Bundesliga è chiaro che sull’attaccante ci sia anche il Bayern Monaco. Il gigante tedesco ha messo gli occhi sul francese, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. I bavaresi sono in vantaggio sul giocatore date le loro disponibilità economiche. Pare infatti che l’agente, Meissa N’Diaye chieda un contratto in doppia cifra. Non un grande problema per i tedeschi, che possono contare anche sul proprio blasone.

STRATEGIA – L’Inter basa la propria strategia sul tempo. I dirigenti nerazzurri sono infatti al lavoro per anticipare la concorrenza. L’obiettivo sarebbe quello di acquistare il cartellino del giocatore già a gennaio a una cifra contenuta. Rimane da convincere l’entourage del giocatore a firmare subito e non aspettare giugno come parametro zero.

Fonte: Tuttosport – Stefano Lanzo