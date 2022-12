Dalic elogia Brozovic e compagni: «Bronzo che vale oro! I miei giocatori…»

Zlatko Dalic si è espresso con grande orgoglio dopo Croazia-Marocco 2-1. Il CT ha voluto fare i complimenti a tutta la squadra per il terzo posto raggiunto al Mondiale. Brozovic tra i protagonisti nelle gare precedenti

INCREDIBILE − Dopo la vittoria contro il Marocco nella finale per il terzo/quarto posto, il CT della Croazia Dalic elogia Brozovic e compagni: «Bene, eccolo davvero, un bronzo che per noi vale come un oro, un traguardo difficile. Una medaglia per il popolo croato, per tutti coloro che ci seguono e ci amano e tifano per noi in tutto il mondo. Due Mondiali, due medaglie, è qualcosa di fantastico. Congratulazioni ai miei giocatori».