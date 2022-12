Inzaghi: «Inter? Ci godiamo la serata, soddisfazioni! Cambio di Fabbian…»

La Reggina di Pippo Inzaghi giovedì 22 giocherà contro l’Inter in amichevole. Il tecnico dei calabresi si è espresso con soddisfazione. Poi si concentra sul cambio di Fabbian contro il Bari

BELLA SODDISFAZIONE − Pippo Inzaghi, in conferenza stampa al termine di Reggina-Bari, ha speso qualche parola in merito al match contro il fratello Inzaghi: «Il 22 ci sarà l’amichevole di lusso contro l’Inter. Ci godiamo la serata di giovedì, è una bella soddisfazione per noi. Sostituzione Fabbian? È calato perché ha giocato sempre, ho messo dentro Crisetig e Liotti per dare linfa al centrocampo».