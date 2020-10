Perisic titolare nella “rivincita” mondiale: le formazioni di Croazia-Francia

Ivan Perisic Inter

Serata di Nations League. Tanti i giocatori di Antonio Conte che saranno impegnati questa sera. Tra loro Ivan Perisic con la sua Croazia in quella che è la rivincita della finale mondiale contro la Francia. Out per squalifica Brozovic

SCELTE – Questa la formazione ufficiale della Croazia di Zlatko Dalic: Livakovic; Uremovic, Lovren, Vida, Barisic; Badelj, Modric; Pasalic, Vlasic, Perisic; Petkovic. Solo panchina invece per l’ex nerazzurro Mateo Kovacic.