Inter-Milan, continua la preparazione dei rossoneri di Pioli: il report

Sabato alle 18 si giocherà Inter-Milan. I rossoneri di Stefano Pioli continuano a Milanello la preparazione in vista della stracittadina contro i nerazzurri guidati da Antonio Conte. Ecco il report

ALLENAMENTO – Continua la preparazione in vista di Inter-Milan. “La sessione è iniziata in palestra, con i rossoneri che hanno effettuato l’attivazione muscolare prima di una serie di esercizi sulla forza eseguiti all’interno della struttura utilizzando degli attrezzi. Terminata questa fase, la squadra si è spostata in campo per svolgere, dopo alcuni torelli a tema, delle esercitazioni tecniche abbinate a un lavoro atletico. Infine, spazio alla partitella su campo ridotto. Per giovedì, a Milanello, il programma prevede un solo allenamento pomeridiano”.

Fonte: acmilan.com