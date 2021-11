Montenegro-Olanda, le formazioni ufficiali: in campo la coppia dell’Inter

Montenegro-Olanda si gioca al Gradski Stadion di Podgorica alle 20.45: sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Nella formazione di Louis van Gaal, titolari i due giocatori dell’Inter de Vrij e Dumfries

MONTENEGRO-OLANDA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Olanda (4-3-3): Bijlow; Dumfries, de Vrij, van Dijk, Blind; Wijnaldum, de Jong, Klassen; Malen, Depay, Danjuma. In panchina: Flekken, Cilessen, Rensch, de Ligt, Ake, Bergwijn, Lang, Til, Malacia, Gravenberch, Weghorst, Koopmeiners. Commissario Tecnico: L. van Gaal

Montenegro (4-4-2): Sarkic; Vukcevic, Savic, Vujacic, Radunovic; Jovovic, Jankovic, Osmajic, Tomasevic; Djurdjevic, Haksbanovic. In panchina: Mijatovic, Agovic, Dreskovic, Bozovic, Beciraj, Vujinovic, Mirkovic, Raickovic, Vukotic, Simic. Commissario Tecnico: M Radulovic