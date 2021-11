Lippi: «Inter da tenere in considerazione per scudetto con Milan e Napoli»

Marcello Lippi, in seno all’inaugurazione del nuovo centro sportivo di Viareggio, ha parlato della lotta scudetto. Per l’ex CT azzurro, bisogna tenere in considerazione anche l’Inter con Milan e Napoli

SCUDETTO − Questo il parere di Lippi sulla corsa per il titolo: «Milan e Napoli hanno fatto inizio di stagione fantastica, bisogna tenere in considerazione anche l’Inter. Juventus quest’anno ha scelto di andare avanti in Champions League metterebbero tutti la firma per la vittoria del trofeo e arrivare settimi in campionato».