Lukaku punta a ripetersi: dal 1′ in una sfida di lusso per il Belgio

Dopo la tripletta contro la Svezia, Romelu Lukaku torna a indossare la maglia del Belgio dal primo minuto. Nello specifico questa sera, in una prestigiosa amichevole in casa della Germania alle 20.45.

TITOLARE – Altra partenza da titolare per Romelu Lukaku con il Belgio, che nella scorsa partita contro la Svezia ha impressionato tutti grazie alla sua decisiva tripletta. Questa sera il centravanti dell’Inter completa il tridente d’attacco con Lukebakio e Carrasco in una prestigiosissima sfida: quella contro la Germania in casa dei tedeschi.