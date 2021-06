Lukaku e Eriksen scalpitano: domani altro ‘esordio’ per due dell’Inter

Gli Europei si aprono con Turchia-Italia, dove Nicolò Barella è in campo da titolare. Domani toccherà già ad altri due dell’Inter Lukaku ed Eriksen.

NON SOLO ITALIA – Nicolò Barella è il primo giocatore dell’Inter a scendere in campo agli Europei. Il 23 nerazzurro è attualmente in campo con l’Italia, che sta affrontando la Turchia. E domani toccherà già ad altri due Campioni d’Italia. Alle 18 la Danimarca esordirà contro la Finlandia: e Christian Eriksen guiderà i suoi indossando fieramente la numero 10. Alle 21, infine, sarà il turno di Belgio-Russia. E l’attacco dei Diables Rouges graverà sulle possenti spalle di Romelu Lukaku. Che dopo lo Scudetto con l’Inter vuole trascinare anche i suoi connazionali alla vittoria finale.