Sanchez-Inter, molti motivi per separarsi. Ora dipende da Inzaghi

Alexis Sanchez è il “terzo” titolare dell’attacco dell’Inter, ma il suo futuro in nerazzurro dipenderà da Simone Inzaghi.

ELETTRICO – Quale sarà il futuro di Alexis Sanchez? Il cileno è a tutti gli effetti il terzo attaccante titolare dell’Inter. La prima alternativa a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez è lui. Che quest’anno firma 7 gol nella stagione che si conclude con il diciannovesimo Scudetto nerazzurro. Per certi versi, il cileno ha caratteristiche uniche in rosa, e Antonio Conte lo ha sempre utilizzato come enganche tra centrocampo e attacco. Ma il mercato impone riflessioni: il numero 7 guadagna 7 milioni l’anno, troppi per un 33enne. L’Inter ha bisogno di tagliare i costi, e lui è uno dei primi indiziati per l’addio, assieme al connazionale Arturo Vidal (vedi focus). Ora però dipenderà da Simone Inzaghi. Il nuovo allenatore vuole studiare bene tutti i componenti della rosa nerazzurra. Quindi fino al termine della Copa America, dove Sanchez guiderà il Cile, il suo futuro è sicuro. Poi si vedrà, anche in base a quello che il mercato offrirà.