Italia, un Frattesi inedito con il Venezuela? Due dell’Inter non dal 1′

L’Italia questa sera alle 22 affronta il Venezuela in amichevole in Florida. Spalletti, che ha annunciato esperimenti alla vigilia della sfida, potrebbe puntare su Frattesi in un ruolo che all’Inter finora non ha mai ricoperto. Secondo Sky Sport, Dimarco potrebbe partire dalla panchina

ESPERIMENTI – L’Italia di Luciano Spalletti, in attesa di Euro 2024, si tiene in allenamento con la prima delle due amichevoli americane, ovvero quella con il Venezuela che andrà in scena questa sera alle 22. Secondo le ultime di Sky Sport, tra gli interisti oltre a Matteo Darmian dalla panchina potrebbe partire anche Federico Dimarco, con Destiny Udogie in vantaggio. Per il resto, nella difesa a tre azzurra potrebbe esserci Alessandro Bastoni sul centro-sinistra. A centrocampo Nicolò Barella inamovibile mentre Davide Frattesi potrebbe partire dal 1′ in posizione avanzata, quindi in un ruolo inedito. Di seguito la probabile formazione dell’Italia.

ITALIA probabile formazione (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Jorginho, Barella, Udogie: Frattesi, Chiesa; Retegui