Italia-Ucraina, tre dell’Inter in campo ma esce un difensore! − CdS

Questa sera Italia-Ucraina, sfida in programma a San Siro. L’Inter sarà rappresentata con tre giocatori, ma il reparto dominante non più la difesa

NOVITÀ − Stasera a San Siro Italia-Ucraina, match già decisivo per gli azzurri di Luciano Spalletti. Serve necessariamente una vittoria per sperare di qualificarsi in modo diretto e senza i playoff ad Euro 2024. Spalletti farà affidamento ancora a tre giocatori dell’Inter, anche se qualcosa muterà rispetto al pari contro la Macedonia del Nord a Skopje. Bastoni ci sarà al centro della difesa, mentre Dimarco si accomoderà in panchina per lasciare spazio a Biraghi. In mezzo, sarà il nerazzurro a comandare: Barella e Frattesi titolari con Locatelli in regia. In avanti, Immobile Raspadori e Zaniolo.

Fonte: Corriere dello Sport