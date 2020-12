Italia-Spagna prima semifinale di Nations League: data, ora e luogo

Roberto Mancini Italia

L’Italia è ancora in corsa per la Nations League, giunta alle battute finali. Oggi si sono svolti i sorteggi per le semifinali (vedi articolo), che andranno in scena a Milano e Torino. L’avversario degli Azzurri sarà la Spagna mentre l’altra semifinale sarà Belgio-Francia. Di seguito data e ora dei match

DETTAGLI – L’Italia di Roberto Mancini affronterà la fase finale di Nations League in casa: i due stadi che ospiteranno semifinali e finali saranno infatti San Siro e Allianz Stadium. Gli Azzurri se la vedranno con la Spagna il 6 ottobre allo stadio San Siro di Milano. L’altra semifinale sarà invece Belgio-Francia, in programma il 7 ottobre all’Allianz Stadium di Torino. La finalissima si giocherà il 10 ottobre a Milano, la finale per il 3°/4° posto sempre nello stesso giorno ma a Torino.