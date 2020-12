FOTO – Inter-Bologna, clima gelido ad Appiano Gentile! Domani rifinitura

Antonio Conte Lecce-Inter

Inter-Bologna è la sfida in programma sabato alle ore 20.45 a San Siro, valida per la decima giornata di Serie A. I nerazzurri, reduci dalla trasferta vincente in Champions League sul campo del Borussia Monchengladbach, sono alla ricerca di continuità e la sfida contro i rossoblù di Mihajlovic sarà un test importante. Intanto i lavori proseguono ad Appiano Gentile

FREDDO – Inter-Bologna si avvicina: oggi infatti i nerazzurri hanno svolto l’ultimo allenamento prima della rifinitura. Nicolò Barella non è al meglio e ha lavorato a parte (vedi articolo), sembra quasi certa la sua assenza per il match di sabato sera. Il resto della squadra ha lavorato ad Appiano Gentile in un clima gelido. Di seguito le foto pubblicate su Instagram.