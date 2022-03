Italia-Macedonia del Nord, per Mancini un solo ballottaggio in difesa – TS

Italia-Macedonia del Nord andrà in scena questa sera allo stadio Renzo Barbera di Palermo per la prima di due partite da dentro o fuori in vista del Mondiale 2022. In difesa un solo dubbio per Roberto Mancini.

IN DIFESA – Italia-Macedonia del Nord, contrariamente da quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport (vedi QUI), Roberto Mancini secondo TuttoSport non ha ancora deciso chi giocherà in difesa. O meglio, uno è sicuro del posto ed è l’interista Alessandro Bastoni in difesa. Ma chi giocherà con lui? Il ballottaggio dietro riguarda solo Gianluca Mancini e Acerbi. Emerson e Florenzi, invece, sostituiranno gli infortunati Spinazzola e Di Lorenzo. Per quanto riguarda la difesa (reparto in emergenza per via degli infortuni), il CT ha comunque convocato Leonardo Bonucci, sperando di poterlo schierare nella finale di martedì prossimo contro Turchia o Portogallo.

Fonte: TuttoSport – STS

