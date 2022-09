Italia-Inghilterra, due su quattro dell’Inter dal 1’ domani al Meazza – Sky

Italia-Inghilterra è il primo dei due impegni della Nazionale per concludere la UEFA Nations League. Da Sky Sport arriva la probabile formazione degli Azzurri, con due su quattro dei convocati dell’Inter.

LE SCELTE – Per Italia-Inghilterra domani al Meazza (ore 20.45) non ci sarà Sandro Tonali, fermato da un infortunio. Secondo Marco Nosotti di Sky Sport provati al suo posto Bryan Cristante e Tommaso Pobega con quest’ultimo favorito. In attacco, assieme a Ciro Immobile, più Giacomo Raspadori di Vincenzo Grifo e dell’ultimo arrivato Manolo Gabbiadini. Per quanto riguarda l’Inter si era parlato di Francesco Acerbi, vista la difesa a tre, ma saranno Nicolò Barella e Alessandro Bastoni i titolari. Il quarto nerazzurro è Federico Dimarco. Questa la probabile formazione di Roberto Mancini per Italia-Inghilterra, secondo Sky Sport: Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pobega, Emerson Palmieri; Immobile, Raspadori.