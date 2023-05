Italia, convocati per Final Four di Nations League: fuori quelli dell’Inter

Niente da fare per i giocatori dell’Inter che ovviamente non saranno convocati dal Commissario Tecnico, Roberto Mancini, per le Final Four di Nations League.

CONVOCATI – La scelta adesso è ufficiale, i giocatori di Inter e Fiorentina non sono stati convocati da Roberto Mancini per le Final Four di Nations League perché impegnati nelle finali di UEFA Champions League e Conference League. Di seguito la lista completa dei giocatori convocati.

ITALIA, I CONVOCATI DA MANCINI – NIENTE INTER

Portieri: Donnarumma, Meret, Vicario;

Difensori: Baschirotto, Bonucci, Buongiorno, Di Lorenzo, Florenzi, Gatti, Spinazzola, Toloi;

Centrocampisti: Cristante, Frattesi, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Verratti, Zaniolo;

Attaccanti: Berardi, Chiesa, Gnonto, Immobile, Raspadori, Retegui, Zaccagni.