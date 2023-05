Serie B, semifinale playoff: Esposito titolare al Bari contro il Sudtirol

Alle 20:30 Sudtirol e Bari scenderanno in campo per le semifinali play off di Serie B. In campo subito Sebastiano Esposito da titolare.

TITOLARE – Michele Magnani ha scelto di affidarsi al giovane attaccante di proprietà dell’Inter, Sebastiano Esposito, titolare con il Bari per le semifinali play-off di Serie B contro il Sudtirol. Decima partita da titolare per lui su dodici disputate. Fin qui in questa stagione, Esposito ha realizzato quattro gol con la maglia del Bari e adesso insegue il sogno promozione in Serie A. Come in occasione dell’ultima partita disputata contro il Genoa, il giovane di proprietà dell’Inter giocherà nella posizione di trequartista dietro le due punte.