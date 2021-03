Inter in nazionale: oggi chiudono in cinque, Hakimi inizia 15′ dopo

Parte il conto alla rovescia per riavere i dieci nazionali all’Inter. Oggi completano i loro impegni esattamente metà dei convocati, con Hakimi che è l’unico non in contemporanea: inizia un quarto d’ora più tardi, e come fatto intendere dal suo commissario tecnico giocherà (vedi articolo). Per gli altri, invece, possibile riposo (Skriniar escluso).

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI MARTEDÌ 30 MARZO 2021



MARCELO BROZOVIC, IVAN PERISIC – Croazia-Malta (Qualificazioni Mondiali 2022 – 3ª giornata Gruppo H) ore 20.45 a Rijeka, Croazia

ACHRAF HAKIMI – Marocco-Burundi (Qualificazioni Coppa d’Africa 2023 – 6ª giornata Gruppo E) ore 21 a Marrakech, Marocco

ROMELU LUKAKU – Belgio-Bielorussia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 3ª giornata Gruppo E) ore 20.45 a Leuven, Belgio

MILAN SKRINIAR – Slovacchia-Russia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 3ª giornata Gruppo H) ore 20.45 a Trnava, Slovacchia