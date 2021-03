Beccalossi: «Scudetto Inter? Bisogna stare ancora attenti! Tutto anomalo»

Beccalossi è (giustamente) scaramantico, e non ritiene che l’Inter abbia già vinto la Serie A. L’ex trequartista nerazzurro, ospite di “Sportitalia Mercato”, fa notare come ci sia ancora strada da fare.

FARE L’ANDATURA – La scaramanzia regna per Evaristo Beccalossi, e visto il momento ha ragione lui. A una domanda sulle possibilità di scudetto dell’Inter ha risposto così: «È stato un bel percorso, ma è tutto ancora talmente anomalo… Finché non lo porti a casa bisogna stare attenti, perché vedo ancora troppi problemi. Non tanto per la squadra, che ha un’identità ed è forte, però mi preoccupano ancora questi mesi con l’emergenza e quello che stanno facendo le società di calcio, fra problemi economici e il COVID-19».