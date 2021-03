Aguero? L’Inter ora ha altro a cui pensare. Un’opzione favorita – SI

Aguero da ieri si è messo ufficialmente sul mercato degli svincolati, perché il 30 giugno lascerà il Manchester City a fine mercato (vedi articolo). Alfredo Pedullà, nel corso di “Sportitalia Mercato”, esclude però l’opzione Inter per il Kun.

DIFFICILE PRENDERLO – Alfredo Pedullà dà una squadra su tutte per Sergio Aguero: «Il Barcellona è un’opzione da tenere in considerazione, per tanti motivi Lionel Messi compreso. Le italiane ci hanno pensato e ci hanno provato: l’Inter ora ha problemi diversi da risolvere, il suo mercato slitterà. Che possa piacere alla Juventus non ho dubbi, ma il Barcellona su Georginio Wijnaldum e Aguero c’è. Fermo restando che fra lui e Pep Guardiola eravamo ai minimi, lui voleva fare una nuova esperienza».