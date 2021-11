Inter, dal Sud America stavolta la notte è doppia: non solo oggi

Per l’Inter, come al solito, c’è da dare uno sguardo anche all’altro capo del mondo durante la sosta per le nazionali. Sono cinque i sudamericani convocati e, a differenza del solito, la giornata si sdoppia. Qui il programma odierno.

APPUNTAMENTO MULTIPLO – Mezzanotte di fuoco per l’Inter due giorni di fila. Sì, perché sia alle 24 di oggi sia alle 24 di domani inizierà una partita delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022 che vedrà impegnati tesserati nerazzurri. Si parte già stanotte, con Alexis Sanchez e Arturo Vidal ad Asuncion in Paraguay-Cile. A differenza del solito, quando la giornata è compressa in poche ore, stavolta ci sarà un “posticipo”. Con ben tre giocatori dell’Inter: Matias Vecino e Joaquin Correa e Lautaro Martinez in Uruguay-Argentina, alla mezzanotte italiana fra venerdì e sabato a Montevideo. La “fortuna” rispetto alle ultime due soste è che il prossimo turno si giocherà fra martedì e mercoledì, evitando quindi di riavere i giocatori a poche ore da Inter-Napoli di domenica 21.