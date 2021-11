Alvarez bomber conteso da mezza Europa: Fiorentina vuole anticipare tutti – CdS

Alvarez, giovane centravanti del River, con i suoi gol sta attirando l’interesse di mezza Europa. Dall’Inter al Milan, e, come anticipato già ieri (vedi articolo), anche Juventus e Fiorentina. I viola, secondo il Corriere dello Sport, vorrebbero anticipare tutti.

TALENTO – Julian Alvarez, centravanti ventunenne del River Plate, in questa stagione ha già segnato quindici gol in ben sedici presenze. In media, ha trovato una rete ogni 79 minuti. Chiaro che, con questi numeri, ha attirato su di sé l’interesse di mezza Europa. Oltre l’Inter e il Milan, si sarebbe inserita prepotentemente anche la Fiorentina, consapevole del mancato prolungamento di Dusan Vlahovic e sanno di dover anticipare i tempi. Sul giovane argentino (già convocato da Scaloni nella nazionale maggiore), ci sono un po’ tutte le big del calcio europee, su tutte l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Il River, dal canto suo, sta lavorando al rinnovo di contratto, soprattutto per non vederselo svalutato sotto il profilo economico. L’obiettivo è quello di prolungare l’attuale accordo in scadenza dicembre 2022, di due anni, mantenendo una clausola di circa 20-25 milioni di euro.

Fonte: Corriere dello Sport – Francesca Bandinelli