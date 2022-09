Gosens ritrova la Germania: esterno Inter in Nazionale! Flick lo convoca

Gosens ha ritrovato la Nazionale. Nonostante l’inizio altalenante con l’Inter, il laterale nerazzurro è stato convocato con la Germania. Flick non lo risparmia

SORPRESA − Regalo per Robin Gosens. Il laterale dell’Inter convocato nuovamente in Nazionale tedesca. Da poco, il CT Hans-Dieter Flick ha diramato la lista dei 24 convocati per le due sfide di Nations League contro Inghilterra e Ungheria. Nonostante l’inizio con più ombre che luci in nerazzurro, l’ex Atalanta ha convinto l’ex allenatore del Bayern Monaco. Si tratta, comunque, di una Nazionale sfilza di giocatori bavaresi, già avversari dell’Inter in Champions League.

CONVOCATI GERMANIA, C’È GOSENS

Portieri – Neuer, ter Stegen, Trapp.

Difensori – Bella Kotchap, Ginter, GOSENS, Kehrer, Raum, Rudiger, Schlotterbeck, Sule.

Centrocampisti/attaccanti – Brandt, Gnabry, Goretzka, Gundogan, Haverts, Hofmann, Kimmich, Muller, Musiala, Nmecha, Reus, Sané, Werner.