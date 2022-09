Udinese-Inter, Inzaghi rilancia Lautaro Martinez. Il favorito per la porta!

Archiviata la vincente trasferta di Plzen, ora è testa a Udinese-Inter. Inzaghi è pronto nuovamente a qualche cambio di formazione. La certezza è Lautaro Martinez. In porta ancora bagarre

A CACCIA DEL TRIS − Testa a Udinese-Inter. Questo il diktat ad Appiano Gentile. Dopo la vincente trasferta in Boemia contro il Viktoria Plzen, la squadra di Inzaghi è chiamata ad una seconda uscita consecutiva fuori San Siro. Test altrettanto impegnativo contro una squadra di Sottil in grandissima forma, reduce da quattro vittorie di fila. In vista dell’XI che scenderà in campo dal 1′, la certezza si chiama Lautaro Martinez. Dopo la panchina di Plzen, il Toro scenderà titolare alla Dacia Arena. In porta continua la bagarre tra André Onana e Samir Handanovic. Secondo i colleghi di Sport Mediaset, il favorito è il capitano sloveno.