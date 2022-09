Condò: «Centrocampo Inter pigro dopo espulsione! Acerbi sarà molto utile»

Paolo Condò, nel suo podcast a Sky Sport sulla seconda giornata di Champions League, ha commentato il successo dell’Inter sul campo del Viktoria Plzen. Il giornalista elogia Acerbi e denuncia la pigrizia del centrocampo

PIGRIZIA − Condò analizza la vittoria dell’Inter in Champions League contro il Viktoria Plzen: «L’Inter avrebbe potuto segnare un altro paio di gol e i cinque minuti passati a ballare dietro malgrado la superiorità numerica hanno denunciato la pigrizia del centrocampo che ha lasciato la difesa praticamente sola convinti che l’uomo in più potesse bastare per resistere agli attacchi avversari. Fa piacere che gli urlacci più rumorosi siano stati quelli del nuovo arrivato Francesco Acerbi, che sarà molto utile a Simone Inzaghi. Girone Inter illuminato dal risultato di Monaco tra Bayern e Barcellona. Ci sarà un testa a testa fra blaugrana e nerazzurri per il secondo posto. Il Barcellona però è ritornata ad essere una squadra di vertice».