Gosens niente Mondiali! Escluso dalla Germania: ecco la lista completa

Robin Gosens non andrà al Mondiale. Confermate le indiscrezioni di questa mattina (vedi QUI). Il Commissario Tecnico della Germania, Hans-Dieter Flick, lo ha escluso dalla lista ufficiale.

NIENTE MONDIALE – Non ci sarà spazio per Robin Gosens tra i convocati della Germania in vista di Qatar22. L’esterno dell’Inter, nonostante il gol realizzato ieri contro il Bologna, non troverà spazio tra i convocati al Mondiale. Sicuramente non una buona notizia per il calciatore che sperava ancora in una convocazione.

QATAR 2022, I CONVOCATI DELLA GERMANIA SENZA GOSENS:

Portieri: Neuer, ter Stegen, Trapp;

Difensori: Kotchap, Ginter, Gunter, Kehrer, Klostermann, Raum, Rudiger, Schlotterbeck, Sule;

Centrocampisti: Adeyemi, Brandt, Fullkrug, Goretzka, Gotze, Gundogan, Kimmich, Musiala, Havertz;

Attaccanti: Gnabry, Hofmann, Muller, Sané, Moukoko.