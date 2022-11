In Inter-Bologna Inzaghi rispolvera la vecchia idea dell’attacco a una punta

Nel finale di Inter-Bologna si sono visti i nerazzurri giocare con una punta sola. Una vecchia idea di Inzaghi, che si era già vista tanto tempo fa.

MODULO A UNA PUNTA – Inzaghi ha iniziato Inter-Bologna col suo modulo classico a due punte. Mandando in campo Dzeko e Lautaro Martinez. Poi col risultato al sicuro ha avviato una girandola di cambi. Che hanno portato a una formazione finale per nulla consueta nella sua Inter. Con un centrocampo più folto e una sola punta di riferimento in avanti. In questo caso Dzeko, con alle spalle prima Brozovic, Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella, poi con Gagliardini ed Asllani al posto degli ultimi due. Una novità tattica, che però si è già vista. Tanto tampo fa.

C’ERA UNA VOLTA – Era la prima giornata di campionato. Della prima stagione di Inzaghi. Inter-Genoa, l’esordio nella nuova stagione dei nerazzurri campioni d’Italia dopo il terremoto estivo. In quella gara il tecnico doveva gestire un’emergenza offensiva. E dunque aveva mandato in campo un modulo a una sola punta. Dzeko, appunto. Con alle spalle un centrocampo con Calhanoglu, Brozovic, Barella e Sensi. Risultato finale 4-0. Una vecchia idea, che è ritornata dopo quasi un anno e mezzo.