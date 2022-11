Germania, presto la lista ufficiale per il Mondiale. Scelta fatta per Gosens

Dalla Germania cominciano a trapelare i primi nomi dei giocatori convocati al Mondiale dal Commissario Tecnico, Hans-Dieter Flick. Secondo quanto riportato da Kicker, Robin Gosens non sarà tra i giocatori convocati.

NO AL MONDIALE – Robin Gosens, secondo quanto riportato dai quotidiani in Germania, non sarà convocato da Flick in vista del Mondiale in Qatar. Sicuramente non una buona notizia per l’esterno dell’Inter, fin qui sempre convocato dalla sua Nazionale. Presto la lista dei giocatori tedeschi convocati sarà ufficiale.

Fonte: Kicker