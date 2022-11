Biasin: «Bene col Bologna! Ma resta amarezza Juventus. Inter non può più sbagliare»

Fabrizio Biasin intervistato dagli studi di Sportmediaset esprime la propria opinione riguardo la vittoria dell’Inter contro il Bologna, tornando però sulla sconfitta contro la Juventus.

CON AMAREZZA – Biasin parla così di Inter-Bologna, facendo riferimento anche alle prestazioni di Edin Dzeko: «Il Bologna era andato in vantaggio e l’Inter ha fatto qualcosa che quest’anno era successo di rado, cioè aver rimontato dalla posizione di svantaggio. Resta però l’amarezza per la sconfitta contro la Juventus perché non hai fatto la stessa cosa. Contro di loro non c’è stata la stessa rabbia agonistica vista contro il Bologna. Adesso la squadra non può più sbagliare, dopo queste prime cinque sconfitte stagionali. L’Inter deve ringraziare Edin Dzeko, costato 1,5 milioni, che alla sua età dimostra di essere un fenomeno di continuità e applicazione. Certe volte è stanco anche perché l’età si fa sentire ed è normale. Se dovesse andare avanti così non penso che ci saranno problemi a rinnovare».