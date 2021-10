FOTO – Lautaro Martinez commosso: «Quanti sacrifici! Mia famiglia presente allo stadio»

Lautaro Martinez, autore del 3-0 dell’Argentina questa notte, dopo la sostituzione è scoppiato a piangere in panchina. Lacrime di commozione, spiega l’attaccante in conferenza stampa dopo la partita.

COMMOSSO – Lautaro Martinez in lacrime dopo la sostituzione, spiega il perché: «Ho pensato a mia figlia, alla mia famiglia, che oggi era presente allo stadio, per questo mi sono commosso. Un sacrificio mettere da parte certe cose. La mia famiglia è sempre con me e gli sarò grato per tutta la vita».

L’ARGENTINA – Lautaro Martinez in conferenza stampa ha poi continuato: «La Copa América ci ha dato molta forza per continuare a crescere e per continuare sulla strada che abbiamo iniziato: quella della pazienza, quella del gioco, quella di essere protagonisti. Penso che in tutti i campi dove giochiamo proveremo per farlo. Al di là del fatto che l’Uruguay è un rivale di alto livello, penso che abbiamo giocato la partita che volevamo e abbiamo ottenuto i tre punti. Abbiamo fatto tante partite. Nel secondo tempo ci siamo sentiti stanchi perché nel primo abbiamo fatto una grande gara, ma complimenti a tutti e sono felice di aver ricevuto il premio portando a casa i tre punti, punti importanti per la classifica. Ora dobbiamo continuare a lavorare con calma per quello che verrà».

Di seguito l’immagine di Lautaro Martinez catturato dalle telecamere di TyC Sports dopo la sostituzione.