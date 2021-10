FOTO – Lautaro Martinez festeggia: «Argentina, altra vittoria per l’obiettivo!»

Lautaro Martinez, protagonista oggi con la maglia dell’Argentina, festeggia la vittoria attraverso i social e l’obiettivo Mondiale sempre più vicino.

PROTAGONISTA – Lautaro Martinez, in gol con l’Argentina, al termine della partita ha festeggiato così: «Un’altra notte di playoff in casa con la nostra gente. Felici per la vittoria, continuiamo a lavorare per raggiungere l’obiettivo».

Di seguito l’immagine pubblicata sul suo profilo Instagram dopo la vittoria contro l’Uruguay.