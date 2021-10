Lasarte difende Sanchez: «Il solito Alexis, straordinario come sempre!»

Martin Lasarte, tecnico del Cile, dopo la vittoria per 2-0 contro il Paraguay, in conferenza stampa ha parlato anche di Alexis Sanchez, definendolo “straordinario”.

COME SEMPRE – Martin Lasarte in conferenza stampa ha parlato anche di Alexis Sanchez: «Il migliore in campo? Mi sembra ingiusto individuarne solo uno. Erano tutti di altissimo livello, ma Alexis mi è sembrato straordinario, soprattutto nel secondo tempo. Sembrava il solito Alexis Sanchez».