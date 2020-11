FOTO – Lautaro Martinez: “Ci siamo!”. Titolare in Argentina-Paraguay?

Lautaro Martinez Bolivia-Argentina

Lautaro Martinez nell’ultimo periodo tra Inter e Argentina ha subito diversi infortuni muscolari, totalmente ignorati dalla Nazionale albiceleste e dal tecnico Lionel Scaloni, che questa sera potrebbe addirittura schierarlo titolare in Argentina-Praguay.

RABBIA INTER – Lautaro Martinez è tornato in gol sia in Champions League che in Serie A con la maglia dell’Inter, ma prima dell’ultima sfida di campionato contro l’Atalanta, il centravanti argentino aveva accusato un problema alla coscia sinistra. Ciò nonostante comunque ha risposto alla chiamata dell’Argentina, impegnata nelle sfide di qualificazione ai Mondiali. Proprio con la maglia dell’Argentina il calciatore qualche giorno fa avrebbe sentito un altro fastidio muscolare ma alla coscia destra. Come se non bastasse Lautaro Martinez questa notte rischia addirittura di giocare titolare in Argentina-Praguay, in programma all’01.00. L’indizio arriva proprio dal centravanti dell’Inter, che attraverso i social ha pubblicato una foto che lo ritrae in allenamento con la magla dell’Argentina, e un messaggio: “Ci siamo!”. Di seguito il post pubblicato nei social.