Eriksen con la Danimarca torna sereno, come nell’ultima sosta

Eriksen quando si trova nel ritiro della Danimarca ritorna improvvisamente sereno. L’ambiente favorevole lo aiuterà a ricaricarsi?

DI NUOVO SERENO – Ci siamo di nuovo. Ad Eriksen è tornato il sorriso. Basta poco, tutto sommato. Tipo lasciare Milano ed andare in ritiro con la Danimarca, ovunque si debba andare. Il danese quando passa dalla maglia nerazzurra a quella rossa torna sereno. E non fa proprio nulla per nasconderlo.

AMBIENTE POSITIVO – I motivi sono più che comprensibili. Già sufficiente che, a spanne, tra le due soste i suoi minuti con la maglia della nazionale superino quelli con la maglia dell’Inter. Quando torna nell’ambiente Danimarca Eriksen torna nella sua comfort zone. Non ha nulla da dimostrare, nessun mirino puntato addosso, nessun problema di ambientamento tattico, nessun veleno, nessun allenatore “ostile”. In primo luogo gioca, sempre senza discussioni eterne, ha il suo ruolo centrale dentro e fuori dal campo, si sente libero. Di conseguenza sorride. Ed è felice.

SVOLTA CERCASI – Insomma il numero 10 della Danimarca vive due settimane di tregua. Tipo una breve vacanza, solo con delle partite di mezzo. L’ultima volta ha giocato, ha segnato, è stato decisivo, ha tagliato traguardi. Nulla che lo abbia aiutato a rilanciarsi all’Inter, rendimento alla mano. Anche colpa sua, sia chiaro. In questo nuovo periodo sereno troverà le motivazioni per sbloccarsi anche in nerazzurro?