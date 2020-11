FOTO – Gagliardini dopo Italia-Estonia: “Vincere, il modo migliore per ripartire!”

Roberto Gagliardini Italia

Gagliardini, titolare ieri in Italia-Estonia terminata 4-0 (vedi QUI), il giorno dopo la partita si gode la vittoria con un messaggio particolare.

VITTORIA – Gagliardini, ieri titolare in Italia-Estonia terminata 4-0 a favore degli azzurri, il giorno dopo la partita si gode la vittoria con un post pubblicato nei social e una foto che lo ritrae in campo con la maglia azzurra: “Vincere, il modo migliora per ripartire. Forza azzurri!”. Di seguito il post pubblicato su Twitter.