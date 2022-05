FIFA, comunicato ufficiale su Brasile-Argentina. Tutte le decisioni prese

La super sfida delle qualificazioni mondiali tra Brasile e Argentina del 5 settembre 2021, tiene ancora banco. Il caso riguardava l’abbandono del campo di entrambe le formazioni dopo l’irruzione delle forze dell’ordine per bloccare alcuni calciatori argentini. Ecco intanto la decisione ufficiale della FIFA in merito.

DECISIONE – La FIFA ha deciso in merito ai vari ricorsi presentati da Brasile e Argentina dopo le sanzioni inflitte per aver abbandonato il campo lo scorso 5 settembre. Ecco il comunicato ufficiale. «La Commissione d’Appello FIFA ha preso decisioni sui ricorsi presentati dalla Federcalcio brasiliana (CBF) e dalla Federcalcio argentina (AFA) contro le decisioni emesse dalla Commissione Disciplinare FIFA sulla partita sospesa tra Brasile-Argentina nella Coppa del Mondo FIFA Qatar Qualificazioni 2022™ il 5 settembre 2021. Dopo aver analizzato le argomentazioni di entrambe le parti e considerato tutte le circostanze del caso, la Commissione d’Appello ha confermato che la partita sarebbe stata ripetuta e ha anche confermato la sanzione di CHF 50.000 inflitta ad entrambe le federazioni a seguito dell’abbandono. In relazione alle carenze delle parti in termini di responsabilità e/o obblighi in relazione alla gara, la Commissione d’Appello ha deciso di ridurre a CHF 250.000 la sanzione inflitta alla Federcalcio brasiliana (CBF) per infrazioni all’ordine e alla sicurezza. La Commissione d’Appello ha deciso di ridurre ridurre a CHF 100.000 la sanzione inflitta all’AFA per il mancato rispetto degli obblighi in materia di preparazione e partecipazione alla gara. Le decisioni della Commissione di Appello sono state comunicate oggi agli interessati».