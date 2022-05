Cagliari-Inter, che pressione psicologica! Risultato Milan inciderà eccome

L’Inter mercoledì si gioca il secondo trofeo dell’anno, la Coppa Italia contro la Juventus. L’attenzione è ovviamente su questa partita ma anche sulla prossima, determinante, in campionato. La trasferta di Cagliari sarà insidiosa ma anche con un peso psicologico non indifferente.

ORARIO – L’Inter si avvicina alla prossima sfida determinante in Coppa Italia contro la Juventus. La finale mette in palio il secondo trofeo dell’anno nel remake della Supercoppa Italiana vinta a gennaio. L’attenzione è su questo match ma si pensa anche alla prossima sfida di campionato contro il Cagliari in terra sarda. E qui ci sarà un peso psicologico non indifferente. L’Inter infatti scenderà in campo dopo il Milan, nel posticipo delle 20:45, mentre i rossoneri saranno in campo con l’Atalanta alle 18. E questa partita farà tutta la differenza del mondo. Perché? Per il peso psicologico, appunto. Come andrà quella partita determinerà eccome la pressione per Cagliari-Inter. In caso di vittoria i nerazzurri scivolerebbero a -5, di nuovo, come successo per Udinese-Inter. In caso di pareggio o sconfitta invece, il peso sarebbe ancora più enorme perché la vittoria rimetterebbe tutto in discussione per l’ultima giornata di campionato. Con un pari si aggancerebbe il Milan, con la sconfitta dei rossoneri si sorpasserebbe. Certo, l’Inter deve solo vincere ma scendere in campo dopo potrebbe essere determinante, in bene o in male.