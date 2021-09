Ecuador-Cile, le formazioni ufficiali: Vidal regolarmente in campo dall’inizio

Ecuador-Cile, gara valida per le qualificazioni Mondiali a Qatar 2022, prenderà il via alle 23 a Quito. Il centrocampista dell’Inter Vidal regolarmente al suo posto in mezzo al campo.

ECUADOR-CILE – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Ecuador: Galindez; Hurtado, Hincapié, Torres; Caicedo, Gruezo, Cifuentes, Estupiñan; Mena, Sornoza, Valencia.

Commissario tecnico: Alfaro

Cile: Bravo; Diaz, Medel, Roco; Isla, Aranguiz, Baeza, Arturo Vidal, Vegas; Meneses, Vargas.

Commissario tecnico: Lasarte