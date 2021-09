Svizzera-Italia 0-0, Jorginho sbaglia rigore. Barella OK dopo lo spavento

Svizzera-Italia si conclude 0-0 ed è un altro passo falso per gli Azzurri, anche perché Jorginho sbaglia un rigore. Dopo lo spavento nel primo tempo (vedi articolo) tutto OK per Barella.

NIENTE GOL – Secondo pareggio consecutivo per l’Italia, che non va oltre lo 0-0 a Basilea con la Svizzera. Nel primo tempo spreca Domenico Berardi, che si invola solo davanti a Yann Sommer ma gli tira addosso. Poi paura per Nicolò Barella, dopo un contrasto ginocchio contro ginocchio con Djibril Sow: il centrocampista dell’Inter sembra dover uscire, invece resiste e gioca tutta la partita. A inizio ripresa fallo di Ricardo Rodriguez su Berardi assegnato dal VAR, è rigore ma Jorginho se lo fa parare da Sommer. L’Italia non chiude quindi i giochi per la qualificazione, mercoledì ospiterà la Lituania.