Dimarco, niente Nazionale! E un altro dell’Inter con l’Italia da valutare – SM

Dimarco non prenderà parte alla settimana di partite dell’Italia, che giovedì sfiderà l’Inghilterra e domenica Malta. Sport Mediaset anticipa come il difensore lascerà nelle prossime ore Coverciano, dopo l’infortunio ieri in Inter-Juventus.

STOP PER INFORTUNIO – Il problema fisico accusato da Federico Dimarco ieri in Inter-Juventus (vedi articolo) non lo farà partecipare alle due partite dell’Italia contro Inghilterra e Malta. Il difensore lascia Coverciano, con le sue condizioni che saranno valutate dallo staff medico dell’Inter. Da capire se potrà tornare in campo contro la Fiorentina, sabato 1 aprile alle ore 18. Oltre a Dimarco Sport Mediaset fa sapere che c’è un altro giocatore da valutare: si tratta di Nicolò Barella, che per ora resta con l’Italia.