Palmeri: «Mano anche di Vlahovic! Ignorarlo al VAR scandalo»

Il giornalista Tancredi Palmeri ritorna su quanto accaduto nella giornata di ieri a San Siro nel corso del Derby d’Italia. Il gol segnato dalla Juventus, che ha deciso alla fine il match contro l’Inter, ha portato con sé tante polemiche per le scelte arbitrali e del VAR prese. Le immagini e il commento.

FEGATO − Il giornalista Tancredi Palmeri ritorna sull’episodio che ha contraddistinto il gol di Filip Kostic segnato ieri a San Siro nel corso di Inter-Juventus (vedi articolo). C’è incredulità nel commento che accompagna le immagini dell’azione pubblicate su Twitter: «Cioè guardando questa immagine si ha il fegato di dire “la palla non cambia direzione”?? Davvero?! DAVVERO?!? Ma giornalismo sportivo è come ‘Don’t look up’, dove basta ignorare il meteorite che cade sulla terra per credere che non succeda?!». E poi ancora: «Ma perfino senza lente di ingrandimento è ovvio. Immagine peraltro non mostrata in diretta. E guarda persino il pallone prima di muovere il braccio e piegarlo per aggiustare la palla. Ignorare questo al VAR è profondamente scandaloso».

