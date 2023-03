Inter-Juventus, arriva l’audio del VAR sul gol? Rocchi ci pensa – SM

Il gol di Kostic in Inter-Juventus ha fatto molto discutere per i due tocchi di mano, di Rabiot e Vlahovic, giudicati non punibili dall’arbitro Chiffi e dal VAR Mazzoleni. L’AIA, tramite il designatore Rocchi, pensa di rendere pubblico l’audio.

SARÀ LA VOLTA BUONA? – Cinque anni fa Inter-Juventus con Daniele Orsato vide “sparire” l’audio del VAR sulla mancata espulsione di Miralem Pjanic. Stavolta, invece, quello che si sono detti l’arbitro Daniele Chiffi e il VAR Paolo Silvio Mazzoleni sul gol di Filip Kostic potrebbe essere pubblico. Ci sta pensando il designatore Gianluca Rocchi, che pensa di metterlo a disposizione in occasione del primo incontro con la stampa. Lo annuncia Sport Mediaset, aggiungendo come la direzione di gara di Chiffi sia stata giudicata insufficiente. Ma l’AIA non condanna l’arbitro per la rete che ha deciso Inter-Juventus (mah…).