Di Gennaro: «Sensi per Mancini era vice-Jorginho! Ora un altro nell’Italia»

Sensi è, come purtroppo spesso gli è accaduto in questi due anni all’Inter, infortunato. Il centrocampista non ha potuto rispondere alla chiamata dell’Italia per le Finals di UEFA Nations League. Di Gennaro, durante La Domenica Sportiva su Rai 2, ritiene che per Mancini sia il nerazzurro il vice-Jorginho.

DALL’INTER ALL’ITALIA – Dopo il 2-1 sul Belgio valso il terzo posto in UEFA Nations League l’ex giocatore Antonio Di Gennaro commenta le scelte di Roberto Mancini. Fra queste la titolarità confermata per Alessandro Bastoni dopo la Spagna: «Si parla sempre della marcatura a zona e a uomo, questo pomeriggio l’ho visto molto più concentrato. Per Mancini il vice di Jorginho era Stefano Sensi, per caratteristiche, in questo caso c’è Manuel Locatelli e può fare un altro ruolo e arrivare anche al gol».