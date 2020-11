De Vrij, vittoria ininfluente: l’Olanda ribalta la Polonia ma è seconda

Condividi questo articolo

Stefan de Vrij Olanda

De Vrij ha vinto 1-2 in Polonia-Olanda, ma è un successo ininfluente. Il contemporaneo 0-2 dell’Italia in Bosnia (vedi articolo) fa sì che siano gli Azzurri a conquistare il Gruppo 1 della Lega A di UEFA Nations League.

SUCCESSO AMARO – L’Olanda batte 1-2 la Polonia in rimonta a Chorzow e chiude seconda nel Gruppo 1 della Lega A di UEFA Nations League. Seconda vittoria consecutiva di Frank de Boer, ma non basta per via del successo dell’Italia in Bosnia. Sono i padroni di casa ad aprire le marcature, al 6′ con Kamil Jozwiak. Il ribaltone accade nell’ultimo quarto d’ora: Memphis Depay pareggia al 77′, su calcio di rigore, Georginio Wijnaldum firma il sorpasso sette minuti dopo. Stefan de Vrij, unico giocatore dell’Inter in campo in Polonia-Olanda, ha disputato tutta la partita: curiosità, è l’unico dei difensori Oranje non sostituito.