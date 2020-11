Skriniar scende giù in UEFA Nations League: Slovacchia KO nel derby

Milan Skriniar

Skriniar chiude mestamente la sua esperienza in UEFA Nations League. Il difensore dell’Inter non è riuscito a evitare la sconfitta della Slovacchia in Repubblica Ceca, con la contemporanea retrocessione nella Lega C.

RETROCESSO – La Slovacchia perde 2-0 il derby contro la Repubblica Ceca e finisce all’ultimo posto nel Gruppo 2 della Lega B di UEFA Nations League. La vittoria di Israele contro la Scozia, peraltro, avrebbe reso ininfluente qualsiasi risultato della nazionale di Milan Skriniar, in campo novanta minuti. In gol Tomas Soucek al 17′ e Zdenek Ondrasek al 55′. I cechi salgono in Lega A, per Skriniar ora il ritorno all’Inter che si spera sia più divertente come risultati.