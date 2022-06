Danimarca non sbaglia: Austria KO. Lazaro impalpabile. Ex Inter in campo

Danimarca-Austria 2-0, decide due gol nel primo tempo di Wind e Skov Olsen. Solo un tempo per Lazaro dell’Inter. Minutaggio anche per l’ex Inter Eriksen

VITTORIA FACILE − La Danimarca reagisce alla grande dalla sconfitta di tre giorni prima contro la Croazia sbarazzandosi dell’Austria con due gol nel primo tempo. Al Parken Stadion, teatro esattamente un anno fa del drammatico episodio a Christian Eriksen, i danesi affrontano sin da subito bene la partita. Bene l’attaccante esterno del Bologna Andreas Skov Olsen, molto attivo sull’out di destra. Al minuto 21′, gli scandinavi sbloccano il match: Maehle mette un pallone a rimorchio e puntale tap-in della punta del Wolfsburg Wind. Al minuto 37, Wind si trasforma in assist-man facilitando il gol proprio di Skov Olsen. In campo solo per 45′ Valentin Lazaro. Prestazione poco appariscente dell’esterno di proprietà dell’Inter. Nel finale, qualche minuto anche per Eriksen. La Danimarca si prende la testa del gruppo 1 della Lega con nove punti.