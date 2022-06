Dybala-Inter sempre più vicini: risolto un ostacolo, ultimo passo

Per Dybala all’Inter sembra si sia arrivati alla definizione dell’ingaggio. Dall’Argentina il giornalista César Luis Merlo fa sapere come si sia arrivati a un accordo per risolvere uno degli ultimi ostacoli.

IN DIRITTURA D’ARRIVO – Per Paulo Dybala la firma con l’Inter è sempre più vicina. César Luis Merlo, giornalista argentino, dà per ormai indirizzato l’arrivo dell’ex Juventus anche perché si stanno limando gli ultimi dettagli. Nei contatti, frequenti, fra la dirigenza nerazzurra e il suo agente Jorge Antun si è entrati nel rettilineo finale. Il giocatore chiedeva un contratto di cinque anni, la società all’inizio ne offriva tre. Ora si sta trovando la quadra su una via di mezzo: sarà un quadriennale per la Joya. A breve prevista la definizione dell’ingaggio, con Dybala che è ormai molto vicino ad arrivare all’Inter a parametro zero per la nuova stagione.