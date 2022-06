Colpo esterno in Francia della Croazia. Brozovic in campo tutta la gara

Francia-Croazia 0-1. Brozovic e compagni sbancano lo Stade de France grazie al gol di Modric su rigore. Il centrocampista dell’Inter ha giocato tutta la partita

SUCCESSO − Colpo croato a Saint-Denis con la Croazia che si prende una mini-rivincita dalla Francia dopo la finale della Coppa del Mondo del 2018. Pronti-via, la squadra di Dalic parte bene e al quinto minuto passa in vantaggio. Konate atterra su corner Budimir e dal dischetto Modric batte Maignan. In campo anche Marcelo Brozovic. Il predicatore del centrocampo dell’Inter ha giocato ancora 90 minuti interi dopo quelli in Danimarca. Poco la Francia e soprattutto Mbappe ben contenuto dalla difesa croata. Della Croazia, presente insieme a Brozovic e Modric, l’ex centrocampista dell’Inter Mateo Kovacic. La Francia rimane ultima a quota 2 punti nel girone 1 di Nations League. Croazia seconda.